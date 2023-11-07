مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية تروّج المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 28 و42 سنة.

القضية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنوعها في الوسط الحضري. وبعد إستغلال معلومات مفادها وجود شخصين بصدد عقد صفقة بيع كمية من المؤثرات العقلية. مستغلا في ذلك دراجته النارية لنقل هذه السموم.

بعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان على متن دراجة نارية. أين ضبط بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة بــ1140 كبسولة من نوع بريقابالين 300مغ.

ومواصلة للتحقيق وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المختصة. تم العثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية والمقدرة بـــ 49 كبسولة من نوع بريقابالين. بعد تفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني تم تحديد هوية شريكيه في العملية مع توقيفهما،أحدهما مسبوق قضائيا.