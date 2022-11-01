مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية تقودها إمرأة تستدرج الرجال لسرقتهم

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بمستغانم من توقيف 4 أشخاص من معتادي الإجرام. تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار للسرقة بالعنف ليلا. فيما بقي 4 شركاء آخرين في حالة فرار من بينهم إمرأة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم. كما أن القضية جاءت إثر شكاوي تقدم بها 8 ضحايا. تفيد تعرضهم للسرقة من طرف إمرأتين و شركائهما على مستوى حي صلامندر مستغانم. باستعمال الأسلحة البيضاء، خلال شهر أوت، سبتمبر

و أكتوبر. حيث سلبوا منهم مبالغ مالية كانت بحوزتهم والتي فاق مجموعها 23 مليون سنتيم و08 هواتف نقالة من بينهم 02 أيفون 11 و 06 أوبو و رادمي.

التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية لذات الأمن الحضري و بناءا على المواصفات المورفولوجية للمشتبه فيها الرئيسية. وبعد عدة دوريات ليلية على مستوى أحياء صلامندر وترصد للمشتبه فيهم. تم توقيف المشتبه فيها الرئيسية بأحد محلات الشيشة رفقة أحد شركائها. فيما تم توقيف شريكين لها و بقي 04 آخرين في حالة فرار.

كما أن التحقيق في القضية بيّن أن المشتبه فيها كانت تقوم باستدراج ضحاياها رفقة شريكتها التي لا تزال في حالة فرار، في أوقات متأخرة من الليل . و تقوم سواء بعرض نفسها على أصحاب المركبات مقابل مبالغ مالية أو تقترب منهم بحجة طلب المساعدة في إيصالها إلى مكان ما. كما كانت تقوم بالتقرب من الأشخاص الغرباء و تعرض عليهم مساعدتهم في إيجاد شقق للكراء خلال فصل الصيف في مستغانم. لتتمكن من إستدراجهم إلى داخل العمارات المجاورة، فينقض عليهم شركائها الآخرين مدججين بالأسلحة البيضاء و يسلبون هواتفهم النقالة و كل ما وجد بحوزتهم بعد تهديدهم بالأسلحة و التعدي عليهم بحجة أن الفتاتين من معارفهم.

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