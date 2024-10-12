مستغانم.. الإطاحة بشبكة إجرامية تنظم رحلات حرﭬـة عبر “التيك توك”

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر.

كما تم توقيف 07 مشتبه فيهم من بينهم المدبرين الرئيسيين لعملية الإبحار السري. أحدهما محل أمرين بالقبض عن قضيتي التدبير والتنظيم للهجرة غير الشرعية.

القضية جاءت بعد تلقي شكوى من الضحايا بخصوص تعرضهم للنصب من طرف المدبرين الرئيسيين للعملية الابحار السري. بعدما تواصلوا معهم عبر موقع التواصل الاجتماعي TIKTOK وسلبهم مبلغ مالي قدره 230 مليون سنتيم. كعربون مقابل ترشيحهم لعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر إنطلاقا من إحدى شواطئ مستغانم .

التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. مكنت من تحديد هوية المدبرين الرئيسيين للعملية وتوقيفهما رفقة 05 من شركائهم. مع إسترجاع مبلغ مالي مقدر إجمالا بـــ 85مليون سنتيم و حجز كمية من الإقراص المهلوسة لغرض الاستهلاك الشخصي ضبطت بحوزة أحد الموقوفين.