مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية تُروّج المهلوسات وحجز 13500 قرص

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار الغير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية. مع توقيف 03 أشخاص وحجز 13500 كبسولة من نوع بريقابالين ومركبة سياحية وشاحنة.

القضية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة، تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية بمدينة مستغانم. بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية لغرض بيعها لأحد الأشخاص.

بعد عملية الترصد وتكثيف الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. تم توقيف 3 مشتبه فيهم على متن مركبة سياحية، وبعد إخضاعهم للمراقبة الإدارية و الأمنية ضبط بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية قدرت بــ900 كبسولة من نوع بريقابالين.

ومواصلة لتحقيق تم إستصدار أذونات بالتفتيش لمساكن الموقوفين، أين تم العثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بــ 12600 كبسولة بريقابالين. كانت مخبأة بإحكام بداخل براميل خاصة بتعبئة زيوت المحركات. مع إسترجاع شاحنة لتصل الكمية الإجمالية الى 13500 كبسولة من نوع بريقابالين.