مستغانم.. الإطاحة بشبكة إجرامية تُنظم “الحرڨة” عبر “تيك توك”

تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم، بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، من الإطاحة بشبكة إجرامية. مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان للأمن الولائي، العملية جاءت بعد التنسيق العملياتي بين فرقة مكافحة تهريب المهاجرين للأمن الولائي وحرس السواحل. تحت إشراف النيابة العامة المختصة إقليميا بخصوص وجود مجموعة من الأشخاص بصدد مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية انطلاقا من أحد شواطئ ولاية مستغانم.

وأفضت التحريات التي أجرتها الفرقة الأمنية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وهم عشرة أشخاص والذين تم توقيفهم. بما في ذلك المدبر الرئيسي لرحلة الإبحار السري، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك، وفق البيان.

وبينت التحقيقات أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تستغل موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) لإستقطاب المرشحين للهجرة غير الشرعية وتحريضهم على مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر.

وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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