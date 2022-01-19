مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المخدرات الصلبة وحجز كمية معتبرة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من إمراة و رجلين ينشطون بالجهة الغربية. مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

وحسب بيان لمصالح أمن مستغانم، فإن العملية تأتي في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بشتى أنواعها بقطاع الإختصاص خاصة المخدرات الصلبة. أين تم تكيك شبكة إجرامية تتراوح أعمارهم مابين 30 و 51 سنة ينحدرون من ولاية وهران.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت بناء على معلومة تفيد ان شخصين رفقة إمراة بصدد إدخال كمية من المؤثرات العقلية الى مدينة مستغانم. ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. أين تمت عملية الإطاحة بهما بإحدى السدود الأمنية للمدينة، بينما كانا على متن مركبة من KIA ملك لاحد وكالات كراء السيارات بوهران.

كما تم ضبط بحوزت المشتبه فيهم كمية من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” بوزن 1.45 غ . وهواتف نقالة تستخدم في عملية الإتصال بين أفراد الشبكة وزبائنهم. بالإضافة كذلك إلى قرص مهلوس من نوع بريغابالين ، واكثر من 04 ملايين سنتيم.

ومكنت التحقيقات المعمقة مع المشتبه فيهم من كشف هوية رئيس الشبكة وممونها الرئيسي والذي ينحدر من ولاية وهران. ليتم بعد استكمال إجراءات تمديد الاختصاص توقيف المشتبه فيه الرئيسي. على متن مركبة من نوع “هيونداي” مرقمة بترقيم ولاية وهران 31. أين ضبط بداخل المركبة و داخل مسكنه على 28.25 غرام مخدر صلب (كوكايين). و 133 قرص مهلوس من نوع اكستازي بريغابالين و 32 مليون سنتيم كعائدات الترويج .

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة مستغانم عن تهم تكوين جمعية اشرار، الحيازة والنقل والتخزين للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة مع المشاركة.

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