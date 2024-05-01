مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية ” للحرقة” وحجز سلاح ناري

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي لخضر بمستغانم من ذتفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. متكونة من 03 أشخاص ، تتراوح أعمارهم بين 24 و 26 سنة.

القضية جاءت بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا بخصوص تعرضه للنصب مع سلبه مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم. بعدما تم إيهامه بنقله إلى الضفة الأخرى عبر البحر إنطلاقا من أحد شواطئ مستغانم على متن قارب.

التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه. وتوقيفهم وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن قضائي تم العثور على مبلغ مالي من العملة الأجنبية أورو وصدرية خاصة بالنجدة ومنظار. كما تم حجز بندقية صيد بدون وثائق وكمية من الذخيرة ، أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يستقطبون الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر البحر والنصب عليهم.

وعن قضيتي التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة. تم تحرير ملفين إجراءين قضائيين منفصلين حيث تم تقديمهم أمام نيابة محكمة سيدي علي .