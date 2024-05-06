مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر أمن دائرة عين النويصي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. من تفكيك شبكة إجرامية يبلغان من العمر 33 و 60 سنة. مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

حيثيات القضية جاءت بفضل الإستغلال الأمثل لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية بمدينة عين النويصي. بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على 1243 قرص مهلوس وحجز مجموعة من الوثائق الإدارية (بطاقات التعريف الوطنية ، رخص سياقة، جواز سفر، دفتر عائلي ). التحريات التي باشرتها المصلحة المحققة أفضت إلى أن المشتبه فيه محل بحث بموجب ثلاث أوامر بالقبض عن تهم المتاجرة في المخدرات، التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية، الإعتداء صادرة عن محكمتي سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و الشلف.

ومواصلة للتحقيق تم توقيف شريكه وبعد تفتيش مسكنه بموجب. اذن قضائي تم العثور على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (سيف) ومبلغ مالي قدره 68.500.00 دج يعتبر من عائدات الترويج .

التحقيقات كشفت أن الوثائق المحجوزة بحوزة المشتبه فيه الرئيسي مزورة ينتحل من خلالها هوية الغير. للإفلات من رقابة المصالح الأمنية كونه مطلوب من طرف العدالة.