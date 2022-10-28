مستغانم: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير التأشيرات الأوروبية

تمكنت الفرقة الإقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية مستغانم من توقيف 5 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 28 و37 سنة، تورطوا في قضية التزوير واستعمال المزوّر في تأشيرات أوروبية.

العملية في إطار محاربة الجريمة لاسيما الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني. فحيثيات القضية جاءت إثر معالجة رحلة بحرية للمسافرين كانت متوجهة إلى ميناء فالونسيا الإسباني إنطلاقا من ميناء مستغانم. أين تم مراقبة جواز سفر جزائري لأحد المسافرين مثبت عليه تأشيرة فضاء شنغن سارية المفعول. حيث بعد إخضاعها لجهاز الفحص تبين أنها محل شك.

وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تبيّن أنه تحصل على التأشيرة من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي مقدر بــ100 مليون سنتيم. ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية. تم تمديد الاختصاص بالتنسيق مع نيابة محكمة واد ارهيو ولاية غليزان.

وقامت ذات المصالح، بتنفيذ خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف شخصين آخرين و الذي بعد تفتيش مسكنيهما تم العثور بمسكن المشتبه فيه الأول على 05 جوازات سفر مثبت عليها تأشيرات بأسماء أشخاص آخرين ومبلغ مالي قدره 150 يورو. و قارورة ماء أكسجين مثبت على غطائها ختم دائري الشكل به تأشيرة شنغن. بالإضافة الى وثائق أخرى (شهادات ميلاد و صور شمسية ) فيما تم العثور بمسكن المشتبه فيه الثاني على جواز سفر مثبت عليه عدة تأشيرات أوروبية منتهية الصلاحية ليتبين بعد التحقيق فيها أنها مزورة.

كما ثبت بعد التحقيق مع المشتبه فيه الثاني أنه تحصل على التأشيرة المثبتة على جواز سفره، مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم.

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