مستغانم: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المركبات وحجز 90 دراجة نارية محل بحث من الأنتربول

تمكنت عناصر شرطة مستغانم خلال الأسبوع المنصرم بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك في قضيتين منفصلتين. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في التهريب الدولي للمركبات. والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واستيراد بضاعة محظورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال.

تتكون الشبكة من 09 أشخاص فيما بقي اثنين في حالة فرار مع ضبط قرابة مليار سنتيم بالعملة الوطنية والأجنبية. بالإضافة كذلك إلى مجوهرات من المعدن الأصفر وأكثر من 90دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة محل سرقة وبحث من طرف الأنتربول. ومحررات مصرفية مزورة و أصلية وكمية معتبرة من المفرقعات.

تعود القضية الى شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمستغانم بخصوص مخالفة التشريع الجمركي باستيراد بضاعة محظورة حضرا مطلقا. في إطار تصفية ومراقبة البضائع التي انتهت أجال ايداعها القانونية. على مستوى المستودع العمومي التابع لميناء مستغانم.

التحريات التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. تحت اشراف النيابة المختصة إقليميا بعد تفتيش الحاويات المحجوزة بميناء مستغانم تم ضبط 108دراجة نارية من الحجم الكبير مفككة. مخبأة ومموهة بداخل صناديق خشبية من بينها أكثر من 90 دراجة محل سرقة وبحث من طرف الأنتربول. بالإضافة كذلك إلى قطع غيار للمركبات مستعملة و أكثر من 04 ملايين وحدة من المفرقعات المستوردة.

أسفرت العملية عن تحديد هوية 09 أشخاص مشتبه فيهم في القضية . وبموجب اذن بتمديد الاختصاص والتفتيش لمساكن المشتبه فيهم الرئيسين ، الصادر عن الجهة القضائية المختصة إقليميا ، تم ضبط قرابة المليار سنتيم ومجوهرات من المعدن الأصفر ووثائق تجارية ومصرفية مزورة و أصلية وختم شخصي لصاحب المؤسسة الوهمية الخاصة بالإنتاج الصناعي للأوسمة والملابس البياضة، يقوم بالتهريب الدولي للمركبات تحت غطاء هاته الشركة على أساس استيراد القماش و الألات لمؤسسته .