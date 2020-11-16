مستغانم.. الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وحجز أكثر من 150 كلغ

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بفرقة مكافحة المخدرات بولاية مستغانم من وضع حد لشبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد عدة أيام من الترصد والمتابعة للمشتبه فيهم.

وقد كللت العملية بإحباط صفقة تسليم كمية معتبرة من الكيف المعالج بقطاع الاختصاص.

وأضاف البيان، أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تمت عملية مداهمة مكان تواجد البضاعة

وتم توقيف أحد المشتبه فيهم المكلف بعملية الشحن على متن شاحنة تبريد مرقمة بترقيم ولاية تيزي وزو.

وقد ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس بأحد المستودعات من طرف العصابة بأحد احياء المدينة وحجز 26.80 كلغ من الكيف المعالج. كما أن عملية التفتيش للمستودع مكنت من ضبط كمية ثانية قدرت بـ 130 كلغ كانت مخبأة بإحكام.

وبلغت الكمية الإجمالية المحجوزة 156.80 كغ من الكيف المعالج.

ومواصلة الأبحاث في القضية مكنت من توقيف باقي أفراد الشبكة والبالغ عددهم 06 اشخاص من بينهم امراة على مستوى ولايتي وهران و مستغانم.

كما تم إسترجاع 05 مركبات مرقمة بترقيم ولايتي وهران و معسكر ليبلغ العدد الكامل لأفراد الشبكة الموقوفين 07 اشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 32 و 40 سنة ينحدرون من ولايات تيزي وزو ، وهران ومستغانم.

كما توصلت التحقيقات إلى أن الممون الرئيسي للشبكة الإجرامية متواجد في حالة فرار بإحدى الدول المجاورة وهو محل أوامر بالقبض.

وأشار نفس البيان، إلى أنه تم انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين أمام العدالة.