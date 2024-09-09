مستغانم: الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة”

تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية مكونة من سبعة أشخاص.

حسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على مستوى قطاع الاختصاص ببلدية حجاج. بصدد تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر إنطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم.

و مكّنت التحريات والأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي لحجاج. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من تحديد هوية 7 من المشتبه فيهم و توقيفهم. وبينهم المدبر الرئيسي للرحلات. حيث وبعد تفتيش مساكن الموقوفين بناء على إذن من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي علي، عثرت الشرطة على قارب جلدي وقارب صيد ومحركين.

كما تم حجز معدات وأغراض تستعمل في عمليات الإبحار السري على غرار مجذافين ومصباحين بحريين وصدريتي نجدة. بالإضافة كذلك إلى أجهزة للنفخ وأساور وطوق نجاة ودلوين معبأين بالبنزين وغيرها.

و زيادة على ذلك، حجزت الشرطة مبلغ مالي يقدر بـ 54 ألف دج وهواتف نقالة كانت تستعمل للتواصل بين أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

و عن قضية الشروع في تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية لعدة أشخاص من أجل الحصول على منفعة. تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.