مستغانم: الإطاحة بشبكة لتهريب “الحراقة” مقابل مبالغ ضخمة

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم من توقيف 06 أشخاص. متورطين في قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة من أجل الحصول بصورة غير مباشرة على منفعة مالية.

القضية جاءت في إطار محاربة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر بإقليم اختصاص امن ولاية مستغانم. وتنفيذا لتعليمة نيابية صادرة عن نيابة محكمة مستغانم. تتعلق بفتح تحقيق حول شبكة إجرامية تتراوح أعمارهم بين 20و30سنة ينحدرون من مدينة مستغانم. وأحد المدبرين أوهم ضحاياه بترشيحهم للهجرة السرية انطلاقا من شواطئ مستغانم. على متن قارب مقابل مبلغ مالي 40 مليون سنتيم لكل واحد منهم.

التحقيق في القضية بين أن الضحية التقى مع المشتبه فيه بمدينة ميلة بالشرق الجزائري ليقوم باستدراجه الى مدينة مستغانم لاستكمال الصفقة. حيث قبل أن يصل إلى المدبر الرئيسي تم استقباله وايوائه من طرف معاونيه. ومكث مدة يومين، وبعد طول انتظار حاول الإتصال به الا أنه صدم بهواتفهم مغلقة.

التحريات التي باشرتها الفرقة مكنت من تحديد مكان تواجد المدبرالرئيسي وتوقيفه. وبعد التحقيق معه واستغلال هاتفه النقال وتفتيشه تفتيشا الكتروني بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. كما تأكذت الشكوك لدى المحقيق بان المشتبه فيه الرئيسي يدبر للهجرة السرية عبر البحر من خلال صور فوتوغرافية للمحرك الذي شاهده الضحية اثناء ابرام الصفقة. واستكمالا للتحقيق تم توقيف باقي شركائه واسترجاع محرك من نوع ياماها بقوة 40 حصان بحري جهاز تحديد المواقعGps ، 03 صدريات نجدة.

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