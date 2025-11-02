إعــــلانات
مستغانم: الإطاحة بشبكة مختصة في الدعارة واستغلال بنت قاصر

بقلم مخلوف شريف
مستغانم: الإطاحة بشبكة مختصة في الدعارة واستغلال بنت قاصر
تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بولاية مستغانم بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة متكونة من 6 أشخاص.

الموقوفون تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، استدراج قاصرة. احتجازها و استغلالها في الدعارة تحت طائلة التهديد. و إرغامها على تناول المخدرات و المؤثرات العقلية، مع حجز أقراص مهلوسة معدة للترويج و أغراض أخرى.

القضية تمت بناءً على شكوى تقدمت بها ولية أمر الضحية القاصرة، مفادها تعرض ابنتها للحجز والإستغلال في الدعارة من طرف إحدى المشتبه فيهم و المقيمة بأحد الأحياء الشعبية بولاية مستغانم. عليه و بعد جمع كل المعلومات عن المشتبه فيها و استغلالها و تفعيل العمل الاستعلاماتي في هذا الشأن. تم إعداد خطة أمنية محكمة مكّنت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من توقيف المعنية و شركائها و حجز 43 قرص مهلوس. و صحنين عليهما آثار المخدرات الصلبة كوكايين، قرص مضغوط به أفلام إباحية. بالإضافة كذلك إلى أغراض تستعمل في الدعارة.

التحقيق مع المشتبه فيها الرئيسية و شركائها، بيّن أنها استغلت القاصرة في ممارسة الدعارة بعد عرضها على زبائنها مقابل مبالغ مالية متفق عليها. و إرغامها على تناول المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة كوكايين.

بعد استفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

