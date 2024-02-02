مستغانم: الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات وحجز أزيد من 1000 قرص من الإكستازي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و51 سنة. الشبكة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة ويحجز 1030 قرص مهلوس من نوع إكستازي .

القضية جاءت بعد الإستغلال الأمثل لمعلومات مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم من المسبوقين قضائيا على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (نوع إكستازي) بمسكنه وهو بصدد ترويجها في أوساط الشباب. ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات وتفعيل العامل الاستعلاماتي وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكنه بموجب إذن قضائي.

وأسفرت العملية عن حجز 1030 قرص مهلوس من نوع إكستازي ومركبتين سياحيتين، مواصلة للتحقيق تم توقيف شريكيه. أين ضبط بحوزة أحدهما على قطعة من مخدرات(كيف معالج).