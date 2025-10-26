مستغانم: الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة السيارات واسترجاع مركبة

تمكنت فرقة مكافحة سرقة المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. من تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في سرقة السيارات مع إسترجاع مركبة محل سرقة.

تعود حيثيات القضية إلى بحر الأسبوع المنصرم، أين سجلت مصالح أمن الولاية عملية سرقة مركبة نوع تويوتا هليكس. و استنادا للمعلومات المستقاة فتحت عناصر ذات الفرقة تحقيقا ميدانيا و تقنيا مكن من توقيف ثلاثة أشخاص من عناصرها. وكشف الأسلوب الإجرامي المتبع من قبلها.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم حجز منهم مجموعة من الأدوات المستعملة في التفكيك و التقطيع، مفاتيح مصطنعة و أصلية. بطاقة رمادية، أضواء أمامية و خلفية، واقي الصدمات الخلفي و الأمامي، عجلات، جناح أيمن. أكسسوارات كلها خاصة بمركبات نوع تويوتا هليكس بالإضافة إلى إسترجاع مركبة محل سرقة من ذات النوع .

التحقيق مع سالفي الذكر بين أنهم ينتمون إلى شبكة إجرامية ذات هرم تنظيمي محكم و خبرة في هذا المجال. نظرا لتوسع نشاطهم عبر مختلف ولايات الجهة الغربية للوطن (مستغانم، وهران و غليزان). يقومون باستهداف نوع معين من المركبات. تنتهج نفس الأسلوب الإجرامي من حيث الطريقة و إختيار التوقيت و الوسيلة المستعملة و أنهم متورطون في عدة قضايا مماثلة.

عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح ضد الأملاك، جنحة السرقة بالتعدد و الكسر باستحضار مركبة لغرض تسهيل فعل السرقة و تسيير هروبهم. تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد سالفي الذكر، تم بموجبه تقديمهم أمام الجهات القضائية .