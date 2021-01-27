مستغانم: الإطاحة بشبكة مختصة في مجال سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية

وضعت مصالح الدرك الوطني بمستغانم حد لنشاط عصابة تتكون من 3 أشخاص مختصة في مجال سرقة الكوابل الكهربائية والهاتفية.

العملية تمت إثر معلومات الواردة للكتيبة الإقلمية للدرك الوطني يفيد بأن أشخاص مشبوهين يحاولون سرقة الكوابل.

أين أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص في حين يبقى شخصين أخرين في حالة فرار تم تحديد هويتهما.

وخلال العملية تم حجز سيارة نوع داسيالوڨان كانت تستعمل للسرقة وكذلك معدات خاصة لقطع الأسلاك.

كما تم إسترجاع كمية معتبرة من الأسلاك الكهربائية والهاتفية.

وبعد مواصلة التحقيق مع الموقوفين تبين ضالعون في 10 قضايا في سرقة الكوابل واحدة منها من إختصاص الأمن الوطني.