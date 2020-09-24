مستغانم: الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية وتوقيف 29 شخصا

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية من الإطاحة بشبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وذكر المكلف بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرائد رضا غرايبية “لوأج”، أنه تم توقيف 29 شخصا.

وأضاف أن إحدى الشبكتين كانت تنشط بالمنطقة الغربية للولاية، وتتكون من 7 أشخاص بينهم امرأة.

حيث يقوم باستقطاب المرشحين للهجرة غير الشرعية من مختلف الولايات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم حجز زورق مطاطي مجهز بمحرك بقوة 40 حصان وخمسة هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 300 أورو.

وقامت فرق الدرك الوطني خلال نفس الفترة بتوقيف 22 شخص في عمليات متفرقة عبر إقليم الإختصاص بسواحل مستغانم.

وهم بصدد التأهب للانطلاق في رحلة بحرية، ومكنت هذه العملية من توقيف مدبرين اثنين للهجرة غير الشرعية.

وينتمي الموقوفان إلى شبكة تقوم بتنظيم رحلات الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من المتوسط انطلاقا من غابة بلدية خضرة.

ولا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي عناصر هذه المجموعة الإجرامية.

من جهتها، تمكنت الفرق العملياتية لأمن ولاية مستغانم خلال 24 ساعة الماضية من إحباط عملية هجرة غير شرعية.

انطلاقا من المنطقة الصخرية القريبة من ميناء الصيد والنزهة بصلامندر بلدية مستغانم.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و42 سنة كانوا مختبئين بين الصخور.

وحجزت 8 دلاء من البنزين وحقائب ظهرية تحتوي على ألبسة ولوازم الإبحار السري.

وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين بتهمة التدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية قبل تقديمهم لوكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.