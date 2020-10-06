مستغانم: الإطاحة بعصابة أحياء تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية

تمكنت الشرطة القضائية للأمن الخارجي لولاية مستغانم من الإطاحة بعصابة تتكون من 8 أشخاص تدبّر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وأفاد المكلف بالإعلام بالأمن الولائي الملازم الأول للشرطة بشير بلقاسم “لوأج”، أنه تم توقيف ستة أفراد من هذه العصابة أمس الاثنين.

وجاءت العملية بعد معلومة مفادها وجود شجار بأحد أحياء بلدية بن عبد المالك رمضان باستعمال عصي خشبية وقضيب حديدي.

وأفضت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية، أن أفراد هذه العصابة كانوا يدبرون لعملية هجرة غير شرعية من أحد الشواطئ.

وتبين أن الشجار الذي نشب بين المشتبه فيهم كان بسبب خلاف بينهم وبين مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية.

الذين تم النصب عليهم وسلبهم أموالهم،خاصة أن العصابة اعتادت سابقا إستقبال وإيواء أشخاص مع تنظيم لهم عمليات للإبحار السري.

ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين بتهمة تكوين عصابة أحياء وتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

وتقديمهم لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي فيما لا تزال الأبحاث متواصلة عن المشتبه فيهما الفارين.