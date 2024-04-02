مستغانم: الإطاحة بـ 3 شبكات مختصة في الحرڨة وحجز قارب سريع مزود بمحرك

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بأمن ولاية مستغانم بحر هذا الشهر من تفكيك 3 شبكات مختصة في التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي.

وذلك مقابل الحصول على منفعة مالية، الشبكات متكونة من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين سنة 29 و44 سنة، ينحدرون من ولايتي مستغانم و وهران.

القضية الأولى جاءت بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا بخصوص تعرضه للنصب من طرف شخصين طال مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم، مقابل التكفل بنقله للضفة الأخرى من خلال ترشيحه لعملية الهجرة على متن قارب سريع مزود بمحرك، إنطلاقا من أحد شواطئ مستغانم .

التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وبناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم حجز قارب سريع مزود بمحرك ضبط بداخل مرآب تابع لأحد المشتبه فيهما.