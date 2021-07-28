مستغانم: الإطاحة بمجموعة أشرار تتكون من 6 أشخاص

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخارجي حجاج، التابع لأمن دائرة سيدي لخضر بأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار، تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاثة قصر، تتراوح أعمارهم بين 15 و 28 سنة، ينحدرون من من بلدية حجاج دائرة سيدي لخضر .

وجاءت القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد الأشخاص تفيد تعرض مسكنه الكائن ببلدية حجاج للسرقة بالكسر طالت مبلغ مالي مقدر بـ 70 مليون سنتيم، تلفاز 43 بوصة، لوحة إلكترونية نوع سامسونغ، جهاز إعلام آلي وجهاز آخر إلكتروني، حيث وجه أصابع الإتهام لشخصين يقيمان بالقرب من مسكنه حيث سبق لهما أن ولجا إلى مسكنه عن طريق التسلق قبل عملية السرقة بحوالي أسبوعين.

وهذا بعدما طلبت زوجته المساعدة منهما بينما أغلق عليها باب مسكنها و لم تستطع فتحه في غياب زوجها، الأمر الذي جعله يشك في تورطهما في فعل السرقة.

عملية التحري التي باشرتها المصلحة مكّنت من توقيف الفاعلين و بعد التحقيق معهما تم الكشف عن شركائهما الأربعة الذين تولى كل واحد مهمة في فعل السرقة من حراسة للمسكن من الخارج، التسلق و السرقة و كذا إخفاء الأشياء المسروقة، حيث تم توقيف ثلاثة منهم فيما بقي واحد في حالة فرار .

وهذا عن تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بتوافر ظروف الليل –التسلق- التعدد- عدم التبليغ و إخفاء أشياء مسروقة، قدم سالفي الذكر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي، و بعد عرض الملف على قاضي التحقيق لذات المحكمة صدر في حق الفاعلين الأساسيين الموقوفين أمر إيداع فيما بقي واحد في حالة فرار تبقى الأبحاث سارية في حقه إلى غاية توقيفه، و تقديمه أمام العدالة، فيما أفرج عن القصر الثلاثة.