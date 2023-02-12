مستغانم: الإطاحة بمشعوذ وحجز حروز وطلاسم وسلاحين ناريين

تمكنت شرطة سيدي علي بولاية مستغانم، من توقيف مشعوذ يبلغ من العمر 57 سنة و المنحدر من مدينة سيدي علي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم الإختصاص. وتعود وقائعها إلى أمسية يوم 10/02/2023 اثر دورية للشرطة بوسط مدينة سيدي علي اذ لفت انتباههم مركبة مرقمة بترقيم ولاية تيسمسيلت. و على متنها 03 اشخاص. و بعد تفتيش المركبة و الركاب. ضبط بحوزة أحدهم قرابة 90 حرزا خاص بالشعوذة و السحر.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية و اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. تمت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث ضبطت به كمية كبيرة من الأحراز و التمائم الخاصة بالشعودة مدون عليها طلاسم السحر. و 03 مؤلفات خاصة بطرق ممارسة السحر. بالإضافة كذلك إلى سلاحين ناريين الأول عيار 7.65 ملم و 08 خراطيش من نفس العيار، و الثاني بندقية صيد أحادية الماصورة. كما بين التحقيق أن المشتبه فيه لا يحوزز على أية وثيقة ترخص له بحيازة و استعمال السلاح الناري.