مستغانم.. الاطاحة بشبكة إجرامية وحجز 2850 حبة “صاروخ”

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.

وتم على اثر هذه العملية توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 34 و 36 سنة وحجز 2850 كبسولة منن نوع بريقابلين ومركبة سياحية ودراجة نارية تستعملان في نقل وترويج هذه السموم بالاضافة الى مبلغ مالي من عائدات الترويج . وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس .

القضية جاءت بعد الإستغلال الأمثل لمعلومات مفادها وجود شخصين على متن مركبة سياحية و دراجة نارية بصدد ابرام صفقة للبيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بالقرب من المحطة البرية لنقل المسافرين بمستغانم ، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات وتفعيل العامل الاستعلاماتي، أين أسفرت العملية عن توقيف أحد المشتبه فيهما وضبط بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بــ2850 كبسولة من نوع بريقابالين ومركبة سياحية تستعمل في نقل وترويج هذه السموم ،مواصلة للتحقيق تحت إشراف النيابة المختصة تم حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (ساطور) بمسكن المشتبه فيه مع توقيف شريكه الذي كان يستغل دراجته النارية في نقل وترويج المؤثرات العقلية، أين ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 82000دج من عائدات الترويج.