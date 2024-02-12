مستغانم: الاطاحة بشبكتين إجراميتين مختصة في السرقة وإسترجاع مركبتين و3 دراجات نارية

تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكتين إجراميتين تتكون من 6 أشخاص تنشطان في مجال سرقة المركبات والدراجات النارية. مع استرجاع مركبتين و 3 دراجات نارية محل سرقة .

وحسب بيان ذات المصالح العملية الأولى عالجتها مصالح أمن دائرة بوقيرات بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا حيث مكنت من توقيف 3 أشخاص متورطون في سرقة المركبات. الشبكة كانت تستهدف المركبات لتقوم بتغيير هيكلها وتفكيكها الى قطع غيار لغرض بيعها

العملية أسفرت من إسترجاع مركبتين بالإضافة إلى حجز مركبة بها قطع غيار مسروقة ودراجة نارية بدون وثائق. كما تم حجز مركبة كان يستعملها أفراد العصابة في عملية التنقل والسرقة ومبلغ مالي مقدر بـ 90000 دج من عائدات بيع قطع الغيار المسروقة.

في حين العملية الثانية جاءت على إثر تكثيف عملية البحث والتحري تم الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الدراجات النارية وتفكيكها إلى قطع غيار لغرض البيع.

الشبكة تتكون من 3 أشخاص مع حجز دراجتين ناريتين مستعملتين في العملية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا تم إسترجاع 3 دراجات نارية مسروقة. بالإضافة الى ضبط موقع تفكيك الدراجات النارية وحجز قطع غيار مسروقة بالإضافة إلى قاطعات الحديد وسلاسل حديدية تستعمل في عملية السرقة .