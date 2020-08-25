مستغانم.. الحبس لمتورطين سرقوا 290 مليون سنتيم و2500 يورو من مساكن بمدينة سيدي علي

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي علي من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 38 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأشخاص تورطوا في تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتسلق من داخل مسكن و إخفاء أشياء مسروقة.

القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية تفيد تعرض مسكنه للسرقة الكائن بدائرة سيدي علي مستغانم و التي طالت مبلغ من المال قدره 290 مليون سنتيم و مبلغ آخر بالعملة الصعبة قدره 2500 يورو و مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر.

و بإستغلال البصمات المتواجدة بمسرح الجريمة و كذا الأبحاث التي تحصلت عليها أثناء التحقيق، مكنت من تحديد هوية احد المشتبه فيهم و الذي إعترف بالجرم المنسوب إليه مفشيا عن هوية شريكه وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على 140 مليون سنتيم و مجموعة من الحلي محل السرقة كانت مخبأة بإحكام بكيس به مادة الخبز لغرض التمويه.

من جهتها تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي و بعد إجراءات المثول الفوري على المشتبه فيهم أودعا المشتبه فيهما الرئيسيين رهن الحبس المؤقت فيما وضع شريكهما الثالث رهن الرقابة القضائية.