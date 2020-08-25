مستغانم.. الحبس لمتورطين سرقوا 290 مليون سنتيم و2500 يورو من مساكن بمدينة سيدي علي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مستغانم.. الحبس لمتورطين سرقوا 290 مليون سنتيم و2500 يورو من مساكن بمدينة سيدي علي
بقلم حمزة زروقي

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي علي من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 38 سنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأشخاص تورطوا في تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتسلق من داخل مسكن و إخفاء أشياء مسروقة.

القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية تفيد تعرض مسكنه للسرقة الكائن بدائرة سيدي علي مستغانم و التي طالت مبلغ من المال قدره 290 مليون سنتيم و مبلغ آخر بالعملة الصعبة قدره 2500 يورو و مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر.

و بإستغلال البصمات المتواجدة بمسرح الجريمة و كذا الأبحاث التي تحصلت عليها أثناء التحقيق، مكنت من تحديد هوية احد المشتبه فيهم و الذي إعترف بالجرم المنسوب إليه مفشيا عن هوية شريكه وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على 140 مليون سنتيم و مجموعة من الحلي محل السرقة كانت مخبأة بإحكام بكيس به مادة الخبز لغرض التمويه.

من جهتها تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي و بعد إجراءات المثول الفوري على المشتبه فيهم أودعا المشتبه فيهما الرئيسيين رهن الحبس المؤقت فيما وضع شريكهما الثالث رهن الرقابة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=875897

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com