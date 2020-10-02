مستغانم: الحماية المدنية تسعف امرأة وضعت طفلتها بالمنزل

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لمستغانم على الساعة 09 و40 دقيقة بحي جبلي محمد لإسعاف امرأة في حالة مخاض.

وحسب الحماية المدنية، تبلغ المرأة من العمر 42 سنة، بحيث تمت الولادة في المنزل لحظة النداء في الرقم الأخضر.

وأشارت الحماية المدنية أنه عند وصولها قامت بقطع الحبل السري وفحص الرضيعة والأم، ونقلهما لمستشفى الامومة والطفولة في حالة جيدة.

من جانب آخر، تدخلت الحماية المدنية لتبسة ليلة الخميس الى الجمعة حوالي الساعة 02 صباحا لتوليد امرأة.

وحسب الحماية المدنية، فإن السيدة تبلغ من العمر حوالي 38 سنة في حالة ولادة بمنزلها العائلي بوسط المدينة بالماء الابيض.

وقد تم توليد السيدة رفقة طبيبة خاصة بنجاح، حيث وضعت مولودة من جنس أنثى وهما في صحة جيدة.