مستغانم: الدرك الوطني يحجز قرابة 12 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخصين

تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بمستغانم من حجز قرابة 12 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخصين .

العملية جاءت بناء على معلومات وبعد وضع خطة محكمة للإطاحة بهذه العصابة التي تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية قام أفراد الدرك الوطني بتوقيف المشتبه فيهما وحجز 11.996 قرص مهلوس وثلاثة هواتف نقالة وسيارة كانت تستعمل في عملية نقل وترويج المؤثرات العقلية ،كما أن أحد المتورطين في هذه القضية كان يتنقل بهوية مزورة ومستعملا رخصة سياقة مزورة كونه محل ثلاثة أوامر بالقبض صادرة من الجهات القضائية.

وفتحت فصيلة الأبحاث تحقيقا معمقا في القضية بعد إخطارها لوكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم على أن يتم تقديم الموقوفين الاثنين إلى الجهات القضائية في وقت لاحق .