مستغانم: الدرك الوطني يوقف مشعوذا بحوزته طلاسم ومصحفين مدنسين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بسيرات ولاية مستغانم من توقيف مشعوذ بحوزته طلاسم وعقاقير ومصحفين مدنسين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فتمكنت مصالح الدرك من العثور بحوزة المشعوذ على الكتب والنسخ الخاصة بالسحر والشعوذة.

بالإضافة إلى مصحفين مدنسين، وكمية من أتربة القبور، وحبر أسود للكتابة، وهيكل حيوان الضربان جاف.

كما تم العثور على عقاقير ومساحيق، مادة القطران، مسك جامد مجهزة للسحر، وصور تحتوي على امرأة وبنتين.

وعثرت مصالح الدرك على 37 حرز للسحر معها قصاصات تحمل أسماء وأرقام هواتف الزبائن والضحايا عددهم 50 ضحية.

بالإضافة إلى 170 قصاصة وأوراق صغيرة تحمل طلاسم للسحر والشعوذة، وكذا أعشاب ونباتات، وعيدان للعنبر، وصمغ جاف للكتابة.

وكذا عائدات مالية بالعملات الأجنبية والوطنية، وجسم لحصان البحر، ومادة اللوبان، وورقة بكتابات مدنسة.