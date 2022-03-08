مستغانم: الدرك يحجز 668 لتر من زيت المائدة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنصورة ولاية مستغانم. رفقة عناصر المفتشية الإقليمية للتجارة ببوقيراط من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية المضاربة والإحتكار.

وحسب ذات المصالح، فقد تم حجز 203 وحدة (حجم 01،02،05لتر ) من مادة زيت المائدة من نوع “إيليو”، بمجموع 668 لتر. حيث كانت الكمية مخبأة في بيته العائلي. وتدخل العملية في إطار مكافحة المضاربة والاحتكار في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك خاصة المدعمة منها.

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مستغانم: الشرطة تحجز 18 قنطارا من الأسماك المجمّدة غير صالحة للإستهلاك

تمكنت مصالح شرطة مستغانم ممثلة في فرقة الأمن العمومي. نهاية الأسبوع الفارط من حجز أكثر من 18 قنطار من الأسماك المجمدة. وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية الحجز تمت على مستوى حاجز أمني بمدخل مدينة مستغانم، أين تم حجز 18 قنطار من الأسماك المجمدة الفاسدة، كانت موجهة للإستهلاك. وقامت ذات المصالح خلال العملية أثناء توقيف ومراقبة شاحنة تبريد مرقمة بترقيم ولاية الجزائر. وبداخلها كمية من الأسماك المجمدة الفاسدة. كما تم انجاز ملف اجراء قضائي ضد مالكها وإرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. الشلف: ضبط 155 لترا من زيت المائدة موجهة للمضاربة

كما تمكنت الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية الصبحة بالشلف، من توقيف شخصين وحجز 155 قارورة من مادة زيت المائدة ذات سعة 1 لتر في طريقها التسويق بإستغلال سجل تجاري محمد النشاط.

كما تمت قضية الحال حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية. على إثر إستغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بإستخراج مادة الزيت من نقاط التخزين والتوزيع. وتحويلها إلى وجهة مجهولة بإستعمال سجل تجاري مجمد عن لنشاط.

وبعد نصب نقطة مراقبة بالمدخل الشمالي لمدينة الصبحة. تم توقيف مركبة عثر بداخلها على 155 لتر من مادة زيت المائدة. تم إستخراجها بإستعمال السجل التجاري المجمد وتحويلها إلى صاحب محل تجاري بطريق غير قانونية.

كما تم تحرير ملف جزائي في حق الشخصين المخالفين عن قضية تخص جنحة المضاربة غير المشروعة. وجنحة منح سجل تجاري لشخص آخر لممارسة التجارة وإحالتهما على محكمة ببوقادير.