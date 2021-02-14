مستغانم: الدرك يطيح بعصابة تزرعب الرعب وتسطو على الممتلكات بدوار برحال

أخبار الجزائر
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مستغانم: الدرك يطيح بعصابة تزرعب الرعب وتسطو على الممتلكات بدوار برحال
بقلم مخلوف شريف

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي ماماش ولاية مستغانم من توقيف عصابة تتكون من 11 شخصا كانت ترعب المواطنين.

وجاءت العملية بعد معلومات مفادها قيام مجموعة من المنحرفين بالإعتداء على المواطنين والسطو على ممتلكاتهم بدوار برحال.

وتدخل أفراد وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم مدعمة بعناصر الفصيلة الاولى للأمن والتدخل بدوار برحال.

وأسفرت العملية على توقيف 11 شخصا وحجز كمية معتبرة من الأسلحة البيضاء من بينها سيوف وهراوات وخناجر.

وبعد الإنتهاء من إجراءات التحقيق، سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.


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