مستغانم: الدرك يفكّك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بماسرة ولاية مستغانم، من توقيف 7 أشخاص تورطوا في سرقة المواشي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر معلومات واردة إلى الدرك بعين تادلس مفادها تورط المدعو (د ع) في قضية سرقة أبقار.

وقامت ذات المصالح بتوقيف المعني ومباشرة التحقيق معه، ليتبين تورط أشخاص آخرين معه تتراوح أعمارهم بين 37 و 23 سنة.

وتورطوا في سرقة المواشي بإقليم بلديات: سيدي علي، ماسرة، بن عبد الملك رمضان، حجاج، منصورة، مزغران، خضرة، بوقيرات، إستيدية، حاسي ماماش، سيرات، سيدي بلعطار.

كما أسفر التحقيق عن أسترجاع 19 رأسا من الماشية وحجز سيارة نفعية وسيارتين سياحيتين تستعملان في السرقة.

وتم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين عن جناية تكوين جماعة أشرار وسرقة المواشي والسرقة الموصوفة بتوفر ظرف الليل.