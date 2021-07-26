قناة النهار مستغانم: الطقم الطبي يناشد المواطنين التقيد بالإجراءات والتلقيح بقلم النهار أونلاين نشر في 26 جويلية 2021 - 19:01 شارك غرِّد 88 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964980 اقرأ أيضا ..الو فارس: كباب مشوي في الفرن وحلوى يجوز الهند والجوز ولا اروع قناة النهار 19 جويلية "وزير التربية :" نسبة النجاح الوطنية في البكالوريا بلغت 61.17 بالمئة قناة النهار 22 جويلية الصيف يحلى معانا: بحر هادئ ودافئ ورياح خفيفة..درجات حرارة عالية قناة النهار 08 جويلية عتيقة تعايد الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وتترحم على كل الفنانين الذين وافتهم المنية قناة النهار 20 جويلية