مستغانم: العثور على جثة الشاب الغريق بالكاف لصفر بعد يومين من البحث

عثرت مصالح الحماية المدنية وفرقة الغطاسين اليوم الخميس، على جثة الشاب الميلود عباس. الغريق الذي كان مفقودا بالمنطقة الصخرية الكاف لصفر بلدية .سيدي لخضر بولاية مستغانم بعد يومين من البحث والتمشيط

للإشارة، فإن الشاب الميلود عباس صاحب 19 ربيعا كان قد اختفى عن الأنضار منذ يومين. أين أطلق جيران الغريق وسكان منطقة الكاف لصفر وأفراد الحماية المدنية .عملية بحث واسعة بالمغارة التي وقعت بها الحادث