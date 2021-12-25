مستغانم..العثور على جثة شخص  مرمي بمرأب لبيع مواد البناء بدوار أولاد حمو 

تم العثور، اليوم السبت، على جثة شخص كبير في السن، مرمي بمرأب لبيع مواد البناء بدوار أولاد حمو ببلدية خيرالدين بولاية مستغانم.

وحسب بعض المصادر، فإن الشخص المتوفي هو صاحب المرأب وتم العتور عليه متوفي وسيارته من نوع “رونو سيمبول ” مفقودة.

ولم يتم العثور عليها الى غاية الأن، ولا زال التحقيق في الحادثة متواصل من طرف الدرك الوطني.

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تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم نهار الأمس من الإيقاع بأحد مدبري رحلات الهجرة السرية عن طريق الفضاء السبرياني، إذ توصلت المصالح الأمنية الى تحديد هويته وهو شخص ينحدر من إحدى الولايات المجاورة لمستغانم.

وجاءت العملية اثر رصد مصالح أمن الولاية منشورا عبر الفضاء الأزرق يدعو فيه صاحبه لتنظيم هجرة سرية انطلاقا من البحر وسواحل مستغانم بصفة خاصة.

وبعد إطلاق عملية بحث وتحري من طرف أفراد الفرقة إثر اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، قادت التحقيقات إلى تحديد هوية صاحب حساب الفايسبوك وتحديد رقم هاتفه، حيث يستخدم إحدى المجموعات الفايسبوكية المغلقة التي تروج لعملية الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف باسم “الحرقة”.

بعد التحقيق مع صاحب الرقم الهاتفي اعترف بحيازته له لكنه قال للمحققين أن الحساب الإلكتروني ملك لأحد أقاربه، وبعد مثول هذا الأخير أمام المحققين اعترف بالأفعال المنسوبة إليه.

وعن جنحة التدبير غير المشروع للخروج من التراب الوطني، حرر ضد المشتبه فيه ملف إجراء قضائي قدم بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم، حيث صدر في حقه استدعاء مباشر لجلسة المحكمة.

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تفتتح شركة الطيران فولوتيا رحلاتها بين فرنسا والجزائر. ومن المقرر أن تقلع الرحلة V7 2658 الساعة 7:00 مساءً من مرسيليا لتهبط الساعة 8:55 مساءً في مطار وهران.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى إلى الجزائر العاصمة في 23 ديسمبر من مطار بوردو.

ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، يتم الحفاظ على هاتين الرحلتين بشكل جيد.

وتخطط الشركة منخفضة التكلفة لتدشين الخطوط الأخرى بين فرنسا والجزائر ابتداء من فيفري المقبل. بشرط الحصول على تصاريح من السلطات الجزائرية.

وحسب موقع visa et voyage، تواصل Volotea إطلاق عروض ترويجية إلى العديد من الوجهات.

حاليًا، في موسم العطلات، توفر رحلات من “9 أورو” إلى عشرات الوجهات في أوروبا، ولكن أيضًا إلى الجزائر.

بين فرنسا والجزائر، يتعلق العرض بثمانية خطوط: مرسيليا – سطيف ، مرسيليا – بجاية ، مرسيليا – عنابة. مرسيليا – قسنطينة ، مرسيليا – وهران ، مرسيليا – تلمسان ، بوردو – الجزائر وليون سطيف.

بالنسبة لهذا العرض، هناك عرض واحد فقط يتعلق بالرحلات الجوية خط بوردو – الجزائر في جانفي المقبل.

لذلك يمكن للراغبين بالحجز والاستفادة من الأسعار المنخفضة من 249 أورو لرحلة 13 جانفي ومن 131 أورو لرحلة 20 جانفي. ومن 45 أورو للرحلة المجدولة في 27 جانفي.

هذه أسعار الرحلات ذات الاتجاه الواحد. كما تتوفر رحلات العودة من الجزائر العاصمة إلى بوردو ابتداءً من 51 أورو في جانفي.

بالنسبة للخطوط الأخرى ، يتعلق العرض بالرحلات المجدولة اعتبارًا من فيفري المقبل كجزء من البرنامج السنوي المعتاد.

ومع ذلك، لم تتلق Volotea بعد إذنًا لتشغيل برنامجها السنوي بأكمله.

هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لجميع شركات الطيران التي تعمل في الجزائر. لذلك لا ينصح بالحجز حتى لو كانت الأسعار مغرية.