مستغانم: العثور على شاب سقط في بئر مهجور ومكث بها أكثر من 27 ساعة

أنقدت الحماية المدنية لولاية مستغانم، أمس الثلاثاء، شابا سقط داخل بئر مهجور، ومكث فيها أكثر من 27 ساعة.

يأتي هذا بعد تلقي نداء استغاثة مفاده عدم العثور على شاب، حيث تدخل اعوان الوحدة الثانوية لبوڨيراط من اجل إنقاذه.

وحسب بيان الحماية المدنية، يبلغ الضحية من العمر 20 سنة، وعثر عليه في بئر عمقه حوالي 23 متر مهجور.

ووقع حادث سقوط الشاب بدوار النكاكعة ببلدية منصور ، في ولاية مستغانم.

وأوضح البيان تعرض الشاب لإصابة في الرجل نتيجة السقوط بتاريخ 28 ديسمبر على الساعة 13:00.

وتمت العملية من طرف الفرقة المتدخلة لمباشرة عملية اخراجه واسعافه في حدود الساعة 16سا و 34د من يوم أمس الثلاثاء.

وتم إجلاء الضحية من طرف الحماية المدنية، نحو مصلحة استعجالات الطبية بمستشفى دائرة ماسرة.