مستغانم: العقيد صوافي أحمد يكشف حصيلة ونشاط الدرك الوطني خلال سنة 2020

كشف قائد المجموعة الإقلمية للدرك الوطني العقيد صوافي أحمد بولاية مستغانم حصيلة ونشاط المجموعة خلال سنة 2020.

وأوضح العقيد أنه تم معالجة 251 قضية تم من خلالها توقيف 1452 شخص وقد أودعوا منها 297 الحبس المؤقت.

وخلال ندوة صحفية صرح العقيد أن إحصائيات الإجرام المنظم لـ 2020 تم معالجة 209قضية في إطار مكافحة المخدرات.

أين تم توقيف 333 شخص وتم إيداع 51 الحبس، مع حجز 6.260 كيلوغرام من المخدرات و2233 قرص مهلوس.

في حين تم تفكيك 3 شبكات إجرامية ومعالجة 8 قضايا تزوير تم توقيف من خلالها 7 أشخاص وإيداع 5 أشخاص الحبس.

فيما يخص إحصائيات جرائم القانون الخاص عالجت المجموعة 11425 قضية من طرف وحدات المجموعة

كما تم تنفيد 14503 خدمة في مجال التطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

مع رفع 5258 مخالفة و21 جنحة مرتبطة بالمضرابة والإحتكار .

بالإضافة إلى وضع 492 مركبة في المحشر وإرسال 5275 إلى السلطات المدنية والقضائية ضد المخالفين لإجراءات الحجر الصحي.

وأضاف قائد المجموعة الإقلمية للدرك الوطني أنه تم برمجة 376حملة تحسيس في إطار محربة حوادث المرور.

وكذا تسجيل 40 حادث مرور، 23 قتيل، 54 جريح، بزيادة 2.0 % في نسبة حوادث المرور بنسبة لسنة 2019.

من جهة اخرى نفذت 297 حملة تحسيس موجهة لمستعملين الطرقات، و65 حملة توعية في الوسط المدرسي.

وعبر الخط 1055 تم تسجيل 3712 مكالمة منها 332 مكالمة لإستفسار والتجريم، 576 لتبليغ عن حوادث المرور، و748 طلب مساعدة.

وسجلت 15 شكوى عبر موقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.DZ بالإضافة إلى تخصيص الخط 103 للقصر والمتعلق لتبليغ عن جرائم الإختطاف.