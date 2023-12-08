مستغانم: الـ BRI تطيح بشبكة إجرامية وتضبط قرابة 7 كلغ من المخدرات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

العملية مكنت من توقيف شخصين وضبط ما يقارب 7 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي. بالإضافة الى حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

القضية جاءت بعد إستغلال لمعلومات مفادها ترويج أحد الأشخاص للمخدرات بمحله التجاري (كشك).

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت اشراف النيابة المختصة إقليميا وبموجب اذن بالتفتيش لكشك المشتبه فيه الرئيسي، تم ضبط 6 كلغ و 600 غ من المخدرات (القنب الهندي) داخل علبة كرطون مغطاة بكمية من الأرز.

كما تم حجز سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ومبلغ مالي من عائدات الترويج، مواصلة للتحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيه أخر ضالع في القضية وتوقيفه ، فيما ضبط بمسكن أحد شركائه على أكثر من 05غ من المخدرات .