مستغانم: المجاهدة فتيحة بوسماحة في ذمة الله

إنتقلت إلى رحمة الله المجاهدة الكبيرة فتيحة بوسماحة صبيحة اليوم عن عمر يناهز 89 سنة.

وتركت المجاهدة ورائها رصيدا مشرفا غداة الإستقلال بانتسابها لصفوف الجيش الوطني. حيث إلتحقت المجاهدة بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 و ألقي عليها القبض بنفس السنة وحكم عليها بالسجن مدى الحياة. كما أطلق صراحها بعد وقف إطلاق النار يوم 19 مارس سنة 1962. وكانت عضو مؤسس للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، و الأمينة الولائية لهذا الاتحاد ونشطت في توعية المرأة الجزائرية و تبيان مكانة المرأة أثناء الثورة التحريرية،