مستغانم: المشاركة في أيام تحسيسية للتعريف بمزايا “ناسدا”

شاركت الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية لمستغانم في يوم تحسيسي منظّم من طرف الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغير الأُجراء للولاية حيث تم عرض جناح إعلامي لفائدة جميع منتسبي الصندوق خاصة مع توافد الفلاحين أين تم شرح لهم الإجراءات الجديدة بخصوص توسعة أو تنويع الانشطة بالنسبة لحاملي بطاقة الفلاح، و أصحاب بطاقة المقاول الذاتي.

الهدف من اليوم التحسيسي الإعلامي، هو التعريف بالاجراءات الجديدة لاسيما لفئة الفلاحين و استغلال الفرصة باعتبار ولاية مستغانم كونها منطقة فلاحية بامتياز.

تدخل هذه الفعالية في اطار التعزيز التعاون مع الشركاء و التعريف بأليات مرافقة و تمويل الشباب المقاول في المجال الفلاحي، كما يساهم في تجسيد الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.