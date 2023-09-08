مستغانم: الوالي الجديد يتسلم مهامه وهذا ما وعد به

تمت صبيحة اليوم الجمعة بمقر ولاية مستغانم، تسليم وإستلام المهام بين الوالي عيسى بولحية والوافد الجديد على رأس الولاية أحمد بودوح.

وجاء ذلك، على إثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحضر المراسم رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات القضائية والأمنية والعسكرية والمدراء التنفيذين والسادة رؤساء الدوائر.

وخلال مراسيم تسليم وإستلام المهام قدم الوالي السابق عيسى بولحية شكره للجميع على التعاون خلال 3 سنوات التي قضاها على رأس ولاية مستغانم.

وبدوره رحب الوالي أحمد بودوح الوافد الجديد بالجميع وثمن المجهودات التي بذلت خدمة للولاية.

كما قدم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصه. مؤكدا بعدها على ضرورة تظافر جهود الجميع لخدمة مواطني الولاية.