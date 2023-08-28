مستغانم.. انتشال جثة غريق على مستوى شاطئ سيدي مجدوب

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم، يوم الإثنين، جثة غريق على مستوى شاطئ سيدي مجدوب ببلدية مستغانم.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 17سا31د من أجل انتشال غريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة.

وذلك على مستوى شاطئ سيدي مجدوب منطقة صخرية ببلدية مستغانم، اين تم نقل الضحية المتوفاة لمصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

فيما تجري عملية بحث عن غريق أخر بولاية بومرداس بشاطئ المرجة بلدية رأسجنات دائرة برج منايل.