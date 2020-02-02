مستغانم.. انتشال جثتين مجهولتي الهوية في عرض البحر

انتشلت، مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع حراس السواحل، بمستغانم، اليوم الأحد، جثتين مجهولتي الهوية بعرض البحر.

وقامت، وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع حراس السواحل، بانتشال جثة، تم العثور عليها بشاطئ طالكاف لصفرط ببلدية سيدي لخضر.

وقد تم تحويل هذه الجثة إلى الميناء الصغير، قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “حسين حمادو” ببلدية سيدي علي.

ومن جهة أخرى، عثر صياد كان على متن قاربه في نفس التوقيت تقريبا على جثة ثانية في عرض البحر شمال شاطئ أوريعة ببلدية مزغران.