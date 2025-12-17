مستغانم.. اندلاع حريق داخل مستودع بعين تادلس

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم، اندلاع حريق مهول على مستوى محل تجاري بوسط المدينة ببلدية عين تادلس.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 04سا08د، من أجل إخماد حريق شب بمستودع يستغل كمحل تجاري. مساحته حوالي 600م²،بوسط المدينة، ببلدية ودائرة عين تادلس.

كما أشارت ذات المصالح أن العملية لا تزال جارية، فيما سُخر لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء، شاحنة سلم ميكانيكي و سيارة إسعاف.

