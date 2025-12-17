إعــــلانات
أخبار الجزائر

مستغانم.. اندلاع حريق داخل مستودع بعين تادلس

بقلم عايدة.ع
مستغانم.. اندلاع حريق داخل مستودع بعين تادلس
  • 38
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم، اندلاع حريق مهول على مستوى محل تجاري بوسط المدينة ببلدية عين تادلس.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم التدخل على الساعة 04سا08د، من أجل إخماد حريق شب بمستودع يستغل كمحل تجاري. مساحته حوالي 600م²،بوسط المدينة، ببلدية ودائرة عين تادلس.

كما أشارت ذات المصالح أن العملية لا تزال جارية، فيما سُخر لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء، شاحنة سلم ميكانيكي و سيارة إسعاف.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5LD4v
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer