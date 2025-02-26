مستغانم.. انقاذ 4 نساء من الموت اختناقا بالغاز

تمكن أعوان الحماية المدنية بمستغانم، من انقاذ 4 أشخاص أصيبوا بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 800 مسكن، ببلدية مستغانم.

وأوضحت مصالح الحماية، أنها تدخلت على الساعة 04سا 07د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي 800 مسكن، ببلدية و دائرة مستغانم.

مشيرة أن الحادث خلّف 04 ضحايا من جنس أنثى تتراوح ٱعمارهم بين 23 سنة و 27 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور