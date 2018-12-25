مستغانم تتحول إلى قطب سياحي بإمتياز

أصبحت ولاية مستغانم، قطبا سياحيا وترفيهيا بإمتياز، خلال السنة الجارية 2018.

وذلك بفضل المنشآت الفندقية ذات الجودة العالية التي دخلت الخدمة مؤخرا.

باللإضافة إلى إستفادة الولاية من الترويج لها، عبر مختلف الوسائط الالكترونية والدعائم الاتصالية.

حيث تم خلال هذه السنة إنتاج فيلم ترويجي مطول من 52 دقيقة، يحمل عنوان “مستغانم ملتقى الثقافات والحضارات”.

كما تم إصدار دليل سياحي من 200 صفحة، ونشرية من 50 صفحة، ومطوية بعنوان “مستغانم لؤلؤة المتوسط”.

وعرفت مستغانم هذه الصائفة، توافدا كبيرا للمصطافين، والذين بلغ عددهم أزيد من 620 ألف مصطاف.

كما تدعمت المؤسسات الفندقية خلال هذا الموسم بثمانية مرافق جديدة، استقبلت المصطافين المحليين والأجانب.

من جهتها استقبلت المخيمات العائلية، التي بلغ عددها خلال موسم الاصطياف الماضي 21 مخيم عائلي، 57 ألف مصطاف.

واستقبلت حضيرة التسلية والترفية “موستالاند” 650 ألف مصطاف، وحديقة الألعاب المائية “خروبة أكوابارك” استقبلت هي الأخرى 16 ألف مصطاف، حسب مديرة السياحة والصناعة التقليدية، حياة معمري.

للتذكير يوجد بولاية مستغانم 39 مؤسسة سياحية، من بينها 31 فندق وإقامة سياحية، ونزلين للطريق، ونزل عائلي و5 هياكل أخرى معدة للفندق.

وذلك بطاقة استقبال تقدر ب 5100 سرير، كما تتوفر الولاية على 44 شاطئ، من بينها 39 شاطئ مسموح فيه بالسباحة.