مستغانم تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة

سينطلق غدا الخميس بولاية مستغانم برنامج ثقافي احتفالي ثري بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2969.

ويتضمن هذا البرنامج تنظيم ثلاثة معارض فنية وحرفية برواق الفنون بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي حول التراث المادي واللامادي الأمازيغي بمنطقة الظهرة والآكلات الشعبية والحلويات التقليدية الخاصة بهذة المناسبة كالشرشم والسفنج والاجراز.

كما ستقوم بهذه المناسبة جمعية “أسوريف أقوني أفقوس” من ولاية تيزي وزو بعرض اللباس التقليدي والأكلات الشعبية والفلكلور الأمازيغي لمنطقة القبائل.

وستحتضن قاعة “ريما” بدار الثقافة السبت حفلا فنيا ثريا تتمازج خلاله أهازيج منطقة القبائل بتراث الظهرة ومنطقة الساورة.

من خلال وصلات في الطرب الأمازيغي مع الفنانة سيليا ولد محند و التراث القناوي مع فرقة وحيد من ولاية بشار والطرب الشعبي مع الفنان محمد العدوي والغناء المستغانمي الآصيل مع عبد القادر الخالدي.

و من جهتها تنظم جمعية معركة مزغران للتراث الثقافي و التاريخي غدا الخميس احتفالية بهذه المناسبة بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي تتضمن مداخلات علمية و تاريخية و عروض فلكلورية.

وسيتم خلال هذه التظاهرة تقديم مداخلة حول “عادات وتقاليد الناير” وإلقاء قصائد شعرية حول المناسبة وتنظيم قعدة شعبية مع الفنانين “رشيد قطافة” و “خالد بوخاري” و”بن صابر بوخروبة” ووصلة فلكلورية عيساوية مع فرقة “محمد بن يطو” للتراث العيساوي كما أشير إليه.