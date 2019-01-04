مستغانم.. تحرير 770 غرامة وسحب 229 رخصة سياقة في ديسمبر الماضي

سجلت مصالح الأمن بولاية مستغانم، خلال حركة المرور، في شهر ديسمبر الماضي، مراقبة 4012 مركبة وتحرير 770 غرامة جزافية، مع رفع 34 جنحة مرورية.

وحسبما أورته ذات المصالح بالولاية، فقد تم سحب 229 رخصة سياقة، وهذا لعدم احترام قوانين المرور من قبل السائقين.

وقد سجلت مصالح الأمن، تجاوزات عديدة أثناء السياقة من خلال عدم وضع حزام الأمان واستعمال اليدوي للهاتف أثناء القيادة.

بالإضافة إلى عدم احترام مسافة الأمان، مع زيادة في السرعة مع تجاوزات خطيرة.

في حين، رفعت نفس المصالح، 32 مخالفة بسبب عدم توفر حقيبة الإسعافات الأولية ومطفأة النار، وحمل وإنزال المسافرين في أماكن غير قانونية، بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.