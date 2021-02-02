مستغانم:  تخصيص 290 مليون دج لربط مناطق الظل بالطاقة الكهربائية

خصصت ولاية مستغانم ما قيمته 290 مليون دج لربط مناطق الظل بالطاقة الكهربائية، في إطار البرنامج الخماسي للطاقة.

البرنامج الذي يستهدف ربط 2.307 مساكن تقع ب 50 منطقة ظل تم تمويله من ميزانية الولاية.

تم ربط لحد اليوم 19 منطقة 559 مسكن بالكهرباء والانطلاق في أشغال الربط بالكهرباء إلى 1066 مسكن 20 منطقة.

فيما لا تزال 11 عملية أخرى تخص 692 مسكن في طور الانطلاق أو مرحلة الدراسات.

كما استفادت مناطق الظل بمستغانم من 11 عملية أخرى تم تمويلها حصرا من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

بقيمة مالية إجمالية قدرها 138 مليون دج.

إيصال الغاز الطبيعي إلى 11 منطقة ظل تزويد 1138 عائلة حتى الآن.

ولا تزال الأشغال جارية لربط 1.067 عائلة بثلاث مناطق أخرى.

تدخل هذه العمليات في إطار البرنامج التنموي المستعجل الذي وضعته السلطات المحلية بمستغانم لفائدة 462 منطقة ظل.