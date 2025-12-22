مستغانم.. تدشين مقر الوحدة الجمهورية السادسة للأمن بدبدابة

أشرف اليوم الاثنين، والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، رفقة المراقب العام للشرطة، المفتش الجهوي لشرطة الغرب - وهران، ممثل المدير العام للأمن الوطني، على الافتتاح الرسمي لمقر الوحدة الجمهورية السادسة للأمن، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس أمن ولاية مستغانم، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية و القضائية، نواب البرلمان بغرفتيه، الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، مدير المجاهدين، مدير متحف المجاهد و أسرة الاعلام .

وجرى هذا الافتتاح من خلال تدشين المقر الجديد للوحدة بمنطقة دبدابة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تدعيم الهياكل الأمنية، عصرنتها، وتقريبها من المواطن، بما يعزز التغطية الأمنية ويضمن حماية أفضل لمختلف أحياء وتجمعات الولاية.

حيث يُعد هذا الصرح الأمني مكسبًا هامًا من شأنه تعزيز أمن ولاية مستغانم، حيث أُنجز وفق مواصفات عصرية. تستجيب لمتطلبات العمل الأمني الحديث، مع توفير ظروف مهنية ملائمة لمنتسبي الأمن الوطني. بما يساهم في الرفع من جاهزية التدخل وسرعة الاستجابة لمختلف الانشغالات الأمنية.

وتتوفر المنشأة الجديدة على مرافق إدارية وبيداغوجية متكاملة، إلى جانب فضاءات رياضية. فضلًا عن احتضانها لمركز تدريب متخصص من المرتقب دخوله حيز الخدمة سنة 2026. بطاقة استيعاب تُقدّر بـ 200 طالب، بما سيساهم في دعم منظومة التكوين القاعدي والمستمر لموارد الأمن الوطني.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا المرفق الأمني الهام في تحسين ظروف العمل، رفع مستوى الأداء الميداني. وتعزيز أمن وسكينة المواطنين، في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى عصرنة القطاع الأمني وترقية الخدمة العمومية.

