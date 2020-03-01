مستغانم: تدشين وحدة جديدة للحماية المدنية بمنطقة خروبة الجديدة

تم اليوم بمستغانم، تدشين وحدة جديدة للحماية المدنية باسم الشهيد، امزيان عبد القادر، بمنطقة خروبة الجديدة.

وعلى هامش التدشين، وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للحماية المدنية، تم وضع برنامج ثري ومتنوع، منه عرض فرق متخصصة، معرض عتاد التدخل في مختلف الحوادث والكوارث.

وفي اطار الحملة الوقائية من انتشار وباء كورونا، تم القيام بسيناريو افتراضي لضحية اصيبت بمرض كورونا، حيث تم التكفل بها، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره .

وتتواصل فعاليات الاحتفال الى غاية 18مارس، و هو اليوم المغاربي للحماية المدنية.

كما تم تكريم الفائزين بالمسابقات الرياضية والمهنية التي جرت عبر كل وحدات الحماية المدنية.